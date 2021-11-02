Власти не видят снижения заражаемости коронавирусом в Петербурге несмотря на локдаун

Смольный не видит улучшения ситуации с ковидом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комитете по здравоохранению Петербурга пока не видят положительной динамики в борьбе с коронавирусом. Несмотря на введенные ограничительные меры, снижения количества заражений не произошло, а свободных мест в стационарах остается все меньше.

- Пока позитивной динамики и тенденций к снижению волны заболеваемости мы не наблюдаем, по сравнению с прошлой неделей, число пациентов растет. На данный момент в городе свободны 15% коек. При необходимости мы можем развернуть новые, ресурсы есть, - заявил на пресс-конференции Глава Комздрава Дмитрий Лисовец, чьи слова приводят «Невские новости».

Впрочем, чиновник надеется на сознательность горожан и то, что они пойдут вакцинироваться, создавая коллективный иммунитет. Если темпы не упадут, есть шанс достигнуть 80% привитых и переболевших к середине декабря. Но пока локдаун привел лишь к снижению количества прививок.

- В течение последних двух недель ежедневно вакцинировались по 18-20 тысяч человек. За воскресенье - восемь тысяч. Пока не вижу повышенного спроса (на прививки - прим.ред.) из-за нерабочей недели, - отметил Лисовец.