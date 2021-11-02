Масштабная реконструкция ливневой канализации пройдет в Петербурге

Начинается масштабная реконструкция ливневой канализации на трех проблемных участках в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге пройдет масштабная реконструкция ливневой канализации, которая затронет три наиболее проблемных участка. Работами займется компания "Водоканал". Всего в программу реконструкции были внесены 17 участков, на восьми из которых работы уже завершены. Об этом 2 ноября 2021 года сообщили в Смольном.

- Программа уже показала свою эффективность. По каждому конкретному адресу разрабатывается свой проект, предусматривающий необходимые работы. Мы должны обеспечить нормальную работу ливневой канализации на годы вперед, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сейчас работы начнутся на пересечении улицы Лени Голикова и проспекта Стачек. Там будет реконструирована шахта, переложены трубы, а также построены еще 12 колодцев. На улице Ушинского будут построены два участка канализационной сети и четыре колодца. Также реконструкция пройдет на улице Жукова.

Строительные работы на объектах планируется начать в декабре 2021 года и завершить в конце июля 2022 года.