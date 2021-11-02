Более 1 тысячи пациентов с коронавирусом в Петербурге находятся в реанимации и на аппаратах ИВЛ

Более 1 тысячи пациентов с коронавирусом находятся в реанимациях и аппаратах ИВЛ в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге остается сложной. По данным Смольного на 2 ноября 2021 года в больницах города находятся почти 8 тысяч человек, причем, более 1 тысячи пациентов в тяжелом состоянии.

- В реанимации из-за коронавируса на данным момент находятся 749 человек. Еще 372 пациента подключены к аппаратам для искусственной вентиляции легких, - говорится в отчете городской администрации.

В Петербурге 18 стационаров оказывают помощь зараженным. В них в общей сложности развернуто 9,5 тысяч коек. Еще 385 человек находятся во временном госпитале в "Ленэкспо". Также 587 человек находятся на карантине в пансионате "Заря".

Кроме того, 38,6 тысяч жителей Петербурга переносят заболевание в домашних условиях. Почти все получают бесплатные лекарства.

Напомним, что полный цикл вакцинации от коронавируса прошли более 1,9 миллионов человек.