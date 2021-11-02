Только 54% жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса

Почти половина петербуржцев не дошла до прививочных пунктов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Почти половина жителей Петербурга так и не привита от коронавируса. Об этом заявил глава Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Он выступил перед журналистами на пресс-конференции, на которой привел последние данные по вакцинации. Достичь уровня в 60% к сентябрю не удалось.

- В городе прошли вакцинацию первым компонентом «Спутника V» или «Спутником Лайт» всего 53,9 процента от числа взрослых жителей, - приводит слова Лисовца «Петербургский дневник».

По данным Смольного, препаратом «Спутник V» привиты порядка 1, 47 миллиона человек. Еще 371 тысяча петербуржцев вакцинировалась «Спутником Лайт». Остальные препараты на этом фоне гораздо менее заметны. «КовиВаком» привиты 36 700 горожан, «ЭпиВакКороной» - 27 тысяч.

Если сложить все вместе, то получается, что около 46% взрослых жителей Петербурга пока не вакцинировались ничем. Конечно, есть и те, кто приобрел иммунитет, переболев ковидом. Но это далеко не все. Тем более, что если со времени болезни или первой прививки прошло боле полугода, то антитела уже неактивны.

- Надеемся, люди воспользуются предоставленными выходными днями и придут в прививочные пункты, - отметил Дмитрий Лисовец.

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