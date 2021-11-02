Председатель комздрава Петербурга Дмитрий Лисовец: Риск умереть от COVID-19 у привитого человека снижается в 20 раз

В Санкт-Петербурге иммунологическая комиссия рассмотрела 12 случаев смерти человека после вакцинации от COVID-19. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге иммунологическая комиссия рассмотрела 12 случаев смерти человека после вакцинации от COVID-19. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в ТАСС.

- Ни в одном из этих случаев не было обнаружено признаков, которые давали бы основания утверждать, что летальный исход был как-то связан с процедурой вакцинации, - объяснил Дмитрий Лисовец. – Напомню, что иммунологическая комиссия – это не чиновники, а практикующие врачи. Что же касается летальных исходов в целом, то также напомню, что риск погибнуть от COVID-19 у привитого человека снижается в 20 раз. Даже если он заболел в среднетяжелой или тяжелой форме и был госпитализирован, его риск погибнуть в три раза ниже, чем у невакцинированных.

В качестве примера Дмитрий Лисовец привел недавний разговор с главным врачом одного из петербургских инфекционных стационаров (какого именно, глава комздрава не уточнил):

- В том числе я спросил его, есть ли пациенты, которые умирают в стационарах, завершив вакцинацию, - уточнил чиновник. – К сожалению, такие пациенты есть. По словам главного врача, за неделю у них в больнице от COVID-19 умерло 27 пациентов. И только один из них был полностью вакцинирован – женщина с полным набором сопутствующих патологий. Я думаю, что уже на основании этих цифры можно оценить пользу вакцинации.