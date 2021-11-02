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Общество2 ноября 2021 13:49

Пассажиропоток в транспорте Петербурга упал на 32% во время локдауна

Снижение на 1,5 миллиона отмечено 1 ноября
Авторы (2):
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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Пассажиров в городском транспорте стало на треть меньше.

Пассажиров в городском транспорте стало на треть меньше.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Локдаун привел к снижению числа пассажиров в общественном транспорте Петербурга. Правда, пока не на 50%, как надеялись в Смольном, а лишь на треть. Такой показатель был отмечен в первый условно рабочий день нерабочей недели 1 ноября.

- Действительно, в понедельник было зафиксировано снижение пассажиропотока в общественном транспорте Петербурга на 32 %, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе городского Комитета по транспорту.

По сравнению с прошлым понедельником, 25 октября, транспортом воспользовалось на 1,5 миллиона человек меньше.

Впрочем, некоторые горожане жаловались на столпотворения в подземке, которая, как и другой транспорт, перешла на график работы выходного дня с увеличенными интервалами между поездами. Подземке даже пришлось выпускать на линию дополнительные составы.

Окончательные итоги локдауна будут подведены после 7 ноября, когда он должен быть завершен.