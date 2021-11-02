Особняк 19-го века продают в Петергофе

В Петергофе выставили на продажу особняк 19 века / Фото: Авито

В самом центре Петергофа под Санкт-Петербургом продают особняк 19-го века. Объявление о продаже дома, являющегося объектом культурного наследия, появилось в интернете 1 ноября 2021 года. Здание располагается рядом с Красным прудом и всего в 700 метрах от входа в Верхний парк Государственного музея-заповедника Петергоф.

- Общая площадь особняка более 680 квадратных метров, земельный участок семь соток. В 2020 году здание было реконструировано и отреставрировано с сохранением исторических деревянных фасадов, - говорится в объявлении.

Стоимость особняка - 119 миллионов рублей. Продавец сообщает, что он прекрасно подойдет, как для личного жилья, так и для коммерческого использования: мини-отеля, бутика, ресторана или административного назначения.