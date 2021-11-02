Узнать о системе QR-кодов и ограничениях, действующих в Ленобласти, можно на специальной интерактивной карте

Узнать обо всех карантинных ограничениях можно на онлайн-карте. Фото: lenobl.ru

Жители и гости Ленинградской области могут узнать о действующих в регионе карантинных ограничениях и работе системы QR-кодов на специальной карте, размещенной на портале «Стопкоронавирус.РФ». Это касается как ситуации в целом, так и периода нерабочих дней.

- Сейчас отмечается повышенный запрос на информацию об ограничениях по QR-кодам. Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой человек мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок действуют, полная информация собрана сайте «Стопкоронавирус.РФ», — приводит слова первого заместителя гендиректора АНО «Диалог Регионы» Кирилла Истомина пресс-служба правительства Ленобласти.

Данные, которые публикуются на портале, собраны и подготовлены сетью Центров управления регионами. Там же есть сведения по эпидемиологической ситуации, в том числе количеству заболевших, выздоровевших, вакцинированных и так далее. Ежемесячно на сайт заходят около четырех миллионов посетителей.

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