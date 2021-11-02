Врачи рекомендовали жителям Ленобласти привиться от коронавируса в нерабочие дни

Медики Ленинградской области рассказали о том, почему стоит использовать нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, чтобы привиться от COVID-19. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Медики Ленинградской области рекомендовали жителям использовать нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса. Заведующая отделением ковидного стационара клинической больницы Светлана Ермолова отметила, что основная масса пациентов - это именно непривитые.

- Многие не верят в то, что будут последствия от заболевания. И только потом, когда люди видят, как болеют соседи по палате, когда у них самих прогрессирует ковид, когда они не могут обходиться без кислорода меняется полностью отношение, - отметила врач.

Врач отделения скорой помощи Всеволожской больницы Андрей Тополян добавил, что коронавирус представляет угрозу не только пожилым людям, но и молодым. Так, средний возраст пациента помолодел до 18-55 лет.

- Разумеется, вакцинация не дает 100% гарантию от заболевания. Но позволяет легче перенести болезнь без серьезных осложнений, - пояснил Тополян.

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