Здание бывшего кинотеатра, где читал стихи Маяковский, выставили на продажу в Петербурге

Здание бывшего кинотеатра выставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

В городе Колпино, что входит в состав Санкт-Петербурга, продают здание с историей. Дом располагается на улице Культуры, раньше в нем размещался развлекательный центр, а в 50-60-х года - широкоэкранный кинотеатр " Пламя". Объявление о продаже появилось 1 ноября 2021 года.

- Предлагаю Вашему внимаю на продажу здание общей площадью более 3 тысяч квадратных метров. Здание постройки до 1917 года. Здесь в январе 1930 года читал стихи Владимир Маяковский, - рассказал продавец.

Во время войны постройка сильно пострадала от обстрелов и в 1958 году ее перестроили под кинотеатр. О нем сейчас напоминает типичный для эпохи сталинского ампира декор фасада: широкий фриз с барельефами "Рабочие", "Колхозники", " Спортсмены", "Артисты".

Стоимость здания 195 миллионов рублей. В нем предполагается разместить развлекательный центр, ресторан, ночной клуб, музыкальную или художественную школу.