Полметра штукатурки обвалилось с дома на улице Чайковского в Петербурге

Кусок фасада обрушился с дома на улице Чайковского Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вновь падение штукатурного слоя произошло в центре Санкт-Петербурга. На этот раз 2 ноября 2021 года обвалилась часть в полметра от фасада с дома 42 по улице Чайковского. Из людей никто не пострадал. Об этом рассказали в администрации Центрального района города.

- Сразу же после падения, участок возле дома был огорожен специалистами ЖКС №3. Силами управляющей компании проведено обследование фасада дома, предприняты оперативные мероприятия по предупреждению возможного повторения инцидента, - рассказали в администрации.

Жилой дом был построен еще в 1905 году, однако капитального ремонта в нем не было. В этом году управляющая компания уже подала документы, для того, чтобы капремонт фасада прошел в ближайшее время.

Напомним, что в выходные обвал штукатурки произошел на Литейном проспекте, 35. Кусок облицовки рухнул на прохожую часть.