Четыре миллиона обращений приняла служба 122 в Петербурге

По номеру 122 уже принято четыре миллиона звонков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более четырех миллионов обращений приняли операторы службы 122 в Петербурге. Если по началу короткий номер существовал только для ответов а вопросы по коронавирусу, то теперь здесь записывают к врачам, на вакцинацию или могут направить медиков на дом.

- В октябре в службе 122 приняли четырехмиллионный звонок. Самой популярной категорией обращений граждан остаются сервисы по вызову врача на дом, запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции и запись к врачам-специалистам, - сообщает пресс-служба Комитета по информатизации и связи.

В среднем в сутки здесь принимают по 23 тысячи звонков (данные октября), а пик пришелся на 18 октября - 39 187 обращений. Всего за прошлый месяц операторы службы обработали более 521 тысячи звонков по вызову врача на дом; более 143 тысяч звонков по вопросам вакцинации и более 48 тысяч обращений по тематике «Запись к врачу».

Часть этой нагрузки принимает на себя голосовой помощник «Виктория». Робот в автоматическом режиме может записать информацию, оформить заявку и передать ее в обработку.