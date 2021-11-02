13 иностранцев поймали на границе с Финляндией в Ленинградской области за неделю

Пять попыток прорваться в Финляндию пресекли пограничники за неделю. Фото: ПУ ФСБ по СПб и ЛО

Урожайной оказалась минувшая неделя для сотрудников погранотряда, работающих в Выборгском районе Ленинградской области. Им в руки попались 13 нарушителей, которые хотели незаконно пробраться в Финляндию.

- Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечено пять попыток незаконного пересечения границы 13 иностранными гражданами, среди которых выходцы из СНГ, Латинской Америки, Северной Африки и арабских республик, - сообщает пресс-служба управления.

У всех нарушителей не было документов на пересечение границы, зато они несли с собой теплые вещи и продукты для ночевки в лесу. В итоге 12 из 13 нарушителей были привлечены к административной ответственности с принудительной высылкой из России и запретом въезда на пять лет.

А один оказался под уголовным разбирательством. Ему «светит» до четырех лет лишения свободы. В России. А потом высылка.