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Общество2 ноября 2021 16:11

Более 2 млрд рублей потратят на реставрацию здания Высшей школы экономики в Петербурге

Работы продлятся до конца октября 2024 года
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Более 2 млрд рублей потратят на ремонт здания Высшей школы экономики в Петербурге

Более 2 млрд рублей потратят на ремонт здания Высшей школы экономики в Петербурге

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге запланирована масштабная реставрация здания национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Поиски подрядчика ведутся на конкурсной основе через сайт госзакупки. Объявление на нем появилось 30 октября 2021 года.

- Требуется выполнение работ по разработке рабочей документации и реконструкции учебного корпуса в режиме реставрации с приспособлением к современному использованию, - говорится в заявке.

Работы будут проходить в доме 3/30 по 10-й линии Васильевского острова, который является объектом культурного наследия. От подрядчика потребуется реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем.

Все работы должны быть завершены в срок не позднее 31 октября 2024 года. на это выделено более 2 миллиардов рублей.