Выдать белорусского хакера, задержанного в Петербурге, могут при наличии соглашения об экстрадиции с США

Задержанного по запросу США хакера не смогут выдать Америке из-за отсутствия договора об экстрадиции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Странная история с задержанием белорусского хакера Сергея Павловича, которого власти США подозревают в причастности к кибермошенничеству на миллиард долларов, произошла в Петербурге. 1 ноября представители национального бюро Интерпола пришли в гостиницу, где остановился Павлович и отвезли его в отделение. В теории, задержанному могла грозить высылка в Америку и длительный срок в плоть до пожизненного, но в реальности это ему не грозит.

- Выдать преступника в США можно из страны, с которой есть соглашение об экстрадиции. А с Россией такого договора у американской стороны нет. Вероятно его просто опросили в качестве свидетеля, или задали необходимые вопросы. Других причин, зачем полицейские задержали человека, я на вижу, - рассказал «КП-Петербург» юрист Филипп Деменков.

Напомним, что бывший хакер, а ныне популярный YouTube-блогер уже был осужден за мошенничество с персональными данными по банковским картам, за что отсидел срок в белорусской тюрьме. Однако в США все еще надеются получить Павловича в свое распоряжение.

Отметим, что в Петербурге Павловича отпустили из отделения после беседы с прокурором.