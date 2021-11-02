Юбилейная тарелка «Штурм зимнего» из ГДР выставлена на аукцион

Революционный фарфор из ГДР продают с аукциона. Фото: "Литфонд"

Привет из социалистического прошлого, касающегося истории революционного Петрограда, продают с аукциона. На торги выставлена фарфоровая юбилейная тарелка «Штурм зимнего», производства Мейсенской фабрики из ГДР.

- Тарелки «Штурм Зимнего» были выпущены в 1967 году ограниченным тиражом (несколько сотен экземпляров) к 50-летию Октябрьской революции. Фарфор, роспись кобальтом. Диаметр 25,5 см., - говорится в описании лота на сайте аукционного дома «Литфонд».

По данным каталога продукции «Мейсенский фарфор», роспись кобальтом была выполнена художником мануфактуры Хайнцем Вернером. Он тонко прописал самый растиражированный благодаря кино момент свержения временного правительства в Зимнем дворце солдатами и матросами. А также торговую марку фабрики - две скрещенные шпаги.

Пока ставки на аукционе не самые высокие, но восемь тысяч рублей а тарелку уже предлагают. Учитывая внимание к советскому периоду искусства есть вероятность, что вскоре эта тарелка заметно вырастет в цене.