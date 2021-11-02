Автобусные маршруты в Эстонию, Финляндию и Беларусь из Петербурга резко стали популярными в локдаун

Петербуржцы поехали в путешествия на автобусах, чтобы не сидеть в городе. Фото: Lux Express Group

Жители Петербурга, которые не пожелали проводить время в городе, где большинство развлечений закрыто на период локдауна, отправились в поездки. Об этом свидетельствуют данные одного из крупных автобусных перевозчиков, который распродал почти все билеты в Эстонию, Финляндию и Беларусь.

- Петербуржцы стали активно покупать билеты на автобусные отправления в соседние страны после объявления о нерабочих днях. На рейсы из Петербурга с 30 октября по 7 ноября в период в первую неделю с момента объявления о локдауне было продано почти в два раза больше билетов, чем неделей ранее, - сообщает пресс-служба компании Lux Express Group.

По данным перевозчика, полностью распродан каждый шестой рейс, а на популярных направлениях билеты раскуплены на 10-12 дней вперед.

Самым популярным городом для поездок в нерабочие дни из Петербурга стала столица Эстонии Таллин (в страну обещали пускать туристов, привитых вакциной «Спутник V»). Также горожане поехали в эстонские города Нарву и Йыхви.

На белорусском направлении преобладает Минск, а на финском - Хельсинки, но туда можно далеко не всем. Пограничные кордоны все еще отсекают простых туристов.