«Радиационный туман» не грозит Петербургу

В Петербург вместо аномального тумана придет волна аномального тепла. Фото: Артем КИЛЬКИН

Москву во вторник, 2 ноября, накрыл «аномальный туман» - люди с балконов не видели соседних домов, движение автомобилей затруднилось, а на запасные аэродромы отправились десятки самолетов. Петербургу, к счастью, подобная «мини-катастрофа» не грозит. Об этом «Комсомолке» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

– Дело в том, что антициклон характеризуется так называемыми нисходящими воздушными потоками – то есть, атмосфера как бы стремится все, что в ней есть, придавить к земле, - отметил Леус.

Вдобавок к этому в понедельник, 1 ноября, центральную часть России накрыло резкое похолодание: температура воздуха после захода солнце начала быстро понижаться, а водяной пар, скопившийся в воздухе – так же быстро конденсироваться. Отсюда и «аномальный туман», видимость в котором местами падала до пятидесяти метров и ниже.

- Зона, в которой образовывались туманы, оказалась очень обширной – от западных границ России до Нижегородской и Костромской областей на востоке, и от берегов Белого моря в Архангельский области на севере до территории Самарской и Саратовской областей на юге, - констатирует эксперт. - Сейчас же она уходит на среднюю и нижнюю Волгу, на на северо-запад, а потом и в центр движется западный циклон, который принесет мощную волну тепла - температура воздуха поднимется до +9, +11 градусов.