Доброволец из Петербурга рассказал о самочувствии после новой вакцины от ковида

В исследованиях принимают участие 135 человек из четырех регионов страны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на добровольцах начали испытывать новую вакцину ковида - «Конвасэл» или официально «Нуклеокапсид вируса SARS-CoV-2, 0,05 мг». Известно о препарате крайне мало. Давать комментарии до окончания исследований в СПбНИИВС нам отказались. Однако один из подопытных рассказал «Комсомольской правде» о своем самочувствии после первого компонента прививки.

- Все в порядке. Разве что на следующий день было немного тяжело встать с постели, благо у меня был выходной, и побаливало место укола. Не отрицаю, что это могло быть и самовнушением, так как части испытуемых давали плацебо. В любом случае к обеду все легкие побочные эффекты прошли, - сообщил доброволец.

Отметим, что сейчас проходит второй этап клинических испытаний. В исследованиях принимают участие 135 человек из четырех регионов страны, их возраст от 18 до 60 лет. Денежное вознаграждение составляет 30 000 рублей.