Высокие темпы вакцинации сохраняются в Петербурге во время локдауна

В Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге сохраняются высокие темпы вакцинации. Об этом 2 ноября 2021 года заявили в Смольном. На протяжении всей минувшей неделе в городе каждый день прививались порядка 20 тысяч человек.

- Сейчас у нас задействованы все 175 стационарных пунктов и 45 мобильных. В субботу посмотрел, как работают прививочные пункты в торговых центрах. Там высокая посещаемость, дал указание расширить их мощности, - отметил губернатор Александр Беглов.

Вскоре прививочный пункт откроется в ТЦ "Заневский каскад". Ожидается, что он начнет работать уже с 7 ноября. Также дополнительное помещения для вакцинации с 8 ноября откроется в ТЦ "Пик".

На сегодня полный цикл вакцинации в Петербурге прошли уже более 1,9 миллионов человек. Также ревакцинированы порядка 75 тысяч горожан.