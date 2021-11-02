Неожиданное потепление придет в Петербург на длинных ноябрьских выходных

В Петербург в первую неделю ноября придет неожиданное потепление. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербург стремится западный циклон. Уже со среды, 3 ноября, в Северной столице будет пасмурно и дождливо, но тепло – теплее, чем обычно в начале ноября. Об этом «Комсомолке» во вторник, 2 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

- Этот циклон принесет в Петербург мощную волну тепла, - рассказал синоптик. – Погода будет довольно облачная, с дождями. Завтра они будут небольшими, в четверг и особенно в пятницу их будет больше. Пройдут дожди и в субботу.

Пик потепления, по словам Михаила Леуса, придется на четверг и пятницу, 4 и 5 ноября соответственно – в эти дни воздух в Северной столице прогреется до +9, +11 градусов. Как долго сохранится в Петербурге аномальное для этой поры тепло – пока не известно, но несмотря на последний привет теплой осени, выходные лучше все же провести дома, потому что как минимум до 8 ноября в Петербурге будет действовать масштабный локдаун.