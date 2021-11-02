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Политика2 ноября 2021 18:10

Павел Соколов стал главным архитектором Петербурга

Ранее этот пост занимал Владимир Григорьев
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Павел Соколов назначен на пост главного архитектора Петербурга / Фото: комитет по градостроительству и архитектуре

Павел Соколов назначен на пост главного архитектора Петербурга / Фото: комитет по градостроительству и архитектуре

Главным архитектором Санкт-Петербурга стал Павел Соколов. Об этом 2 ноября 2021 года сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре.

- Должность первого заместителя председателя комитета по градостроительству и архитектуре Соколова Павла Сергеевича изменена на первого заместителя председателя комитета – главного архитектора Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении ведомства.

Также временно исполняющей обязанности председателя комитета стала Юлия Киселева, которая некогда уже занимала этот пост.

Напомним, что кадровые изменения произошли после того, как 29 октября от должности председателя был освобожден Владимир Григорьев, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он теперь будет занимать пост специального представителя губернатора Петербурга администрации градоначальника.