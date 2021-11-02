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Общество2 ноября 2021 18:21

Фотографам разрешили снимать церемонии в петербургских ЗАГСах во время локдауна

В преддверии нерабочей недели власти сообщали, что в кабинете, где проходит церемония могут находиться лишь регистратор и молодожены
Никита НЕСТЕРОВ
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Фотографам разрешили снимать женихов и невест во время свадьбы в период локдауна.

Фотографам разрешили снимать женихов и невест во время свадьбы в период локдауна.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Комитет по делам записи актов гражданского состояния разрешил фотографам и видеооператорам снимать церемонию заключения брака в период праздничных и нерабочих дней, которые продлятся в Санкт-Петербурге до 7 ноября включительно. Ранее, отвечая на вопросы жителей, представители ведомства сообщали, что присутствие никого кроме жениха, невесты и сотрудника ЗАГСа «не предполагается». Однако сейчас ограничение решили смягчить.

- В случае приостановления проведения регистрации брака в торжественной обстановке регистрация брака проходит в отсутствие приглашенных лиц за исключением фотографа и видеооператора, - рассказали об изменениях в комитете.

Отметим, что сейчас городские ЗАГСы работают в ограниченном режиме. Расписаться молодожены смогут только без проведения торжественной церемонии. Также учреждения во время локдауна занимаются регистраций рождения и смерти.