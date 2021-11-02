133 протокола на безмасочников в общественном транспорте составили в Петербурге за октябрь

В Петербурге продолжаются рейды по безмасочникам в общественном транспорте. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге усилились и участились проверки соблюдения горожанами масочного режима в общественном транспорте. И они, увы, приносят свои плоды – к сожалению, пока еще не все горожане привыкли к требованиям использовать СИЗ. Об этом «Комсомолке» во вторник, 2 ноября, сообщили в городском комитете по транспорту.

- За октябрь текущего года было составлено 133 административных протокола, - уточнили в ведомстве. – Это совокупное количество выявленных нарушителей в общественном транспорте и метрополитене.

Напомним: штраф за отсутствующую или спущенную за подбородок маску составляет 4 000 рублей «на первый раз». В случае рецидива сумма увеличивается до 5 000 рублей. Также недавно мы сообщали о том, что у водителей автобусов, троллейбусов и трамваев в Петербурге есть еще один инструмент давления на убежденных безмасочников – в случае, если в салоне окажется такой пассажир, водитель имеет право просто не трогаться с места.