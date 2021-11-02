Смольный планирует ускорить введение QR-кодов в магазинах и общепите с 8 ноября

Смольный планирует ускорить введение QR-кодов в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге могут ввести обязательные QR-коды во всех общественных местах уже с 8 ноября 2021 года. Об этом "КП-Петербург" рассказал информированный источник. Смольный рассматривает подобный сценарий из-за того, что даже во время локдауна ситуация в городе не улучшается.

- Но пока что ситуация развивается не самым благополучным образом. Поэтому с очень высокой долей вероятности придется задействовать именно такой сценарий, - отметил источник.

Так, после локдауна с 8 ноября "ковидные" каникулы могут продлить у госслужащих и бюджетников. Общепиты, торговые центры, сферу услуг и другие места откроют, но доступ туда будет только по QR-кодом. Хотя пока, по официальному постановлению, кафе и бары должны начать пускать посетителей по кодам лишь с 1 декабря.

Окончательное решение по поводу продления "ковидных каникул" будет принято уже в ближайшие дни.