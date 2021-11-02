Рэпера Yung Trappa подозревают в насилии над двумя девушками

В отношении рэпера Янга Трэппы возбудили два уголовных дела Фото: Олег ЗОЛОТО

В деле рэпера Yung Trappa, который подозревается в изнасиловании 18-летней студентки, появилась вторая жертва. Об этом 2 ноября 2021 года рассказали в следственном комитете Ленинградской области.

- Согласно данным следствия, 26-летний мужчина в ночь с 31 октября на 1 ноября, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек, - сообщили в ведомстве.

На данный момент рэпер задержан. В отношении него возбуждены два уголовных дела: об изнасиловании и насильственных действиях сексуального действия.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.