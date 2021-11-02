Евгения Марченко исключили из «Единой России» решением президиума партии

Депутата Госдумы из Петербурга Евгения Марченко исключили из "Единой России". Фото: duma.gov.ru

Евгения Марченко исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, петербургский депутат пошел против своих коллег во время голосования по бюджету страны, уже ранее одобренного фракцией и основанного на прямых поручениях президента и желаниях избирателей.

- Есть обязательства перед гражданами, есть партийная дискуссия и есть принятое решение, за которое проголосовала фракция. И точка. Не нравится – до свидания, - заключил Турчак, его слова цитируют на сайте единороссов.

К слову, рекомендацию исключить Марченко из партии выдала и комиссия по этике «Единой России». Сам провинившийся депутат Госдумы объяснил свой поступок тем, что ему якобы не дали возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову во время рассмотрения проекта бюджета.