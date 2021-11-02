В Петербурге оштрафовали прапорщика за потерю служебного ЗИЛ-131

Военный суд оштрафовал петербургского прапорщика за потерю ЗИЛ-131. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге суд оштрафовал старшего прапорщика за потерю служебного ЗИЛ-131. Мужчину назначили ответственным за автомобиль, однако во время инвентаризации в 2019 году машину не смогли найти на территории воинской части. Прапорщик до последнего упирался – мол, еще в ноябре 2016-го он по приказу руководства перевез ЗИЛ в ремонтную роту, а в июле 2018-го кто-то якобы отбуксировал транспорт в роту в Луге. Далее машина испарилась, ее никто так и не обнаружил.

Материальную ответственность военнослужащего оценили в 56 274 рубля, таким и стал штраф - суд удовлетворил иск.

- И копий инвентаризационных описей следует, что излишков и недостач по изделию, вопреки доводам ответчика, должностными лицами войсковой части не зафиксировано. Из рапорта сержанта от 23 апреля 2020 года следует, что при приеме дел и должности у ответчика им было обнаружено, что за ним числится ЗИЛ, однако в действительности он отсутствовал, - добавляют в объединенной пресс-службе судов Петербурга.