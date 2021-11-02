«Зенит» примет «КАМАЗ» в 1/8 финала Кубка России

"Зенит" сыграет с "КАМАЗом" в 1/8 финала Кубка России по футболу 21/22. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Зенит» сыграет с «КАМАЗом» в рамках 1/8 финала Кубка России. Об этом сообщает пресс-служба турнира после жеребьевки команд. «Зенит» примет соперника в Петербурге, на «Газпром Арене». По предварительной информации, матчи пройдут в период с 1 по 3 марта 2022 года.

«КАМАЗ» попал в плей-офф турнира, обыграв «Урал». Команда идет в середине таблицы в Футбольной национальной лиге, втором турнире по силе в России.

- Точная дата, время начала встречи, а также информация о старте продажи билетов будут опубликованы дополнительно, - рассказывают в пресс-службе «Зенита».

Все внимание болельщиков сине-бело-голубых сейчас отведено грядущей игре с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. Напомним, пока что петербуржцы идут на третьем месте в своей группе.