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Дом. Семья2 ноября 2021 19:55

Знаменитый Кот Куар из Петербурга стал смотрителем музея в Твери

Рыжего кота нашли во время поисков пропавшего Оси из музея Анны Ахматовой
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: vk.com/myhistorytver

Фото: vk.com/myhistorytver

Котик по кличке Куар из Петербурга стал смотрителем музея в Твери. Накануне рыжего мурлыку отправили в его новый дом, а сейчас он уже добрался до места назначения. Теперь пушистый живет в мультимедийном историческом парке «Россия - моя история».

Радостной новостью поделилась в музее. По их словам, Куар уже облюбовал директорское кресло и чувствует себя хорошо.

- До открытия исторического парка в начале 2022 года у кота будет время обжиться и влиться в коллектив. Он будет следить за ходом работ в музее – конечно, если сам этого захочет. А вот со следующего года Куар-коту придется приступить к полноценной службе в качестве старшего музейного смотрителя, - рассказали в пресс-службе музея.

Фото: vk.com/myhistorytver

Фото: vk.com/myhistorytver

Напомним, рыжего кота по кличке Куар подобрали, когда искали пропавшего Осю из музея анны Ахматовой. Тот тоже рыжий и упитанный. Кто-то из прохожих нашел его на улице и принес ветеринарам, так он и остался. Осю, кстати, тоже нашли спустя несколько дней после пропажи. Его забрала с крыльца случайная девушка, которая подумала, что животное бездомное.