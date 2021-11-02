Вузы Петербурга и Ленобласти не исключают дистанционного обучения после локдауна

Вузы Петербурга и Ленобласти надеются возобновить очное обучение с 8 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Университеты Петербурга и Ленобласти не исключают, что после локдауна придется продолжить дистанционное обучение. Об этом рассказал глава совета ректоров вузов Алексей Демидов. Пока что, с 30 октября по 7 ноября, студенты университетов «живут» в трех форматах: удаленка, самостоятельная работа с проверками от педагогов, либо отдых.

- Надеемся, что после 8 ноября смешанная форма обучения продолжится. Другой вопрос, что пропорции и соотношения онлайн и офлайн-занятий в каждом вузе или даже в рамках отдельных факультетов одного вуза может меняться, учитывая в том числе специфику вуза, - сообщил Алексей Демидов.

К слову, Смольный уже обсуждает вероятность продления нерабочих дней в Петербурге с 8 ноября. При этом общепит и магазины в городе все же откроют, но с проверкой QR-кодов посетителей на входе.