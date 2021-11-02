«Ковидная» Александровская больница закупает мешки для трупов на 1 млн рублей

Александровская больница ищет поставщика мешков для трупов, необходимых патологоанатомам. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Ковидная» Александровская больница Петербурга ищет поставщика мешков для трупов. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Мешки должны быть на молнии и в количестве 4 тысячи штук. Они необходимы для работы патологоанатомов в 2022 году. Аукцион проведут 11 ноября 2021 года, заявки от конкурсантов перестанут принимать с 9-го числа.

- Мешки должны быть черными и непрозрачными, выдерживать нагрузку не менее 180 килограммов, быть в длину не менее 2,2 метра, а в ширину не менее 1 метра. Срок годности должен составлять не менее года.

В закупке могут участвовать представители малого бизнеса и социально ориентированные НКО. Добавим, что сейчас в Александровской больнице развернута 551 койка для зараженных коронавирусом и пневмонией.