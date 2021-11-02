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Здоровье2 ноября 2021 20:57

Комздрав назвал условия для смягчения ограничений по коронавирусу в Петербурге

Пока что в городе продолжается эпидемиологический подъем
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Комздрав Петербурга пока не видит условий для смягчения коронавирусных ограничений.

Комздрав Петербурга пока не видит условий для смягчения коронавирусных ограничений.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец назвал условия для смягчения ограничений по коронавирусу в городе. Пока что чиновник отметил – эпидемиологический подъем в Северной столице продолжается, поэтому локдаун необходим. По словам главы комздрава, город уже три недели подряд находится на высоком плато по заболеваемости, в стационарах занято более 7 тысяч коек.

- Ключевая цифра для нас – привить 80% взрослого населения. Но надо понимать, что эти люди должны вакцинироваться в достаточно короткий период времени, чтобы обеспечить стойкую иммунную прослойку. И далее мы смотрим на число госпитализаций, заболеваний. Ни о каком существенном смягчении ограничений пока говорить не приходится, - сообщил Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что Северная столица пока не добралась даже до вакцинации 60% взрослого населения.