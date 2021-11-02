Смольный объяснил, почему в Петербурге открыты музеи и театры во время локдауна

В Смольном рассказали о причинах открытия музеев и театров во время локдауна в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объяснил, почему в городе во время локдауна остаются открытыми музеи и театры, а общепит и магазины «ущемили» в правах и закрыли. По словам чиновника, культурные учреждения очень хорошо себя зарекомендовали в плане соблюдения мер безопасности. По информации Пиотровского, посетители музеев и театров выиграли от введения QR-кодов – теперь там безопаснее и спокойнее.

- В магазинах и ресторанах нарушается соцдистанция, в театрах и музеях с этим гораздо лучше. Кроме этого в театре заранее были проданы билеты. В музеях и театрах относительно небольшое число людей. Наконец, мы регулярно контролируем соблюдение мер безопасности - так вот, в музеях и театрах их соблюдают практически идеально, - сообщил Борис Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Добавим, что Смольный рассчитывает открыть общепит и непродовольственные магазины уже с 8 ноября, но попасть в них можно будет лишь по QR-коду.