Дзюба не попал в стартовый состав на гостевой матч «Зенита» с «Ювентусом»

"Зенит" огласил стартовый состав на матч с "Ювентусом". Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» огласил стартовый состав на гостевой матч с «Ювентусом» в рамках группового этапа Лиги чемпионов сезона 21/22. Артем Дзюба опять остался в запасе. Напомним, в прошлой игре с «Динамо» в чемпионате России российский форвард стал лучшим бомбардиром турнира, забив 144-й мяч. После празднования гола с партнерами Дзюба огрызнулся в сторону Семака со словами, что он обязан быть в стартовом составе. Наставник сине-бело-голубых позже остался хладнокровен и сказал, что только тренерский штаб определяет, кто будет играть.

Итак, во второй игре с «Ювентусом» Семак сделал ставку на скоростного Азмуна, чего не было в предыдущем матче.

- Наш стартовый состав: Крицюк, Караваев, Ловрен (капитан – Прим.Ред.), Ракицкий, Чистяков, Сутормин, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мостовой, Азмун, - передает пресс-служба «Зенита».