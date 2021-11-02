24,5 тысячи жителей Петербурга вакцинировались от ковида в первый день ноября

В Петербурге почти 25 тысяч человек вакцинировались от коронавируса за первый день ноября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Почти 25 тысяч жителей Петербурга вакцинировались от коронавируса в понедельник, 1 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению. Напомним, в идеале Смольный хочет делать по 40 тысяч инъекций в сутки, для этого в городе есть все мощности, в том числе огромный запас прививок – порядка 700 тысяч компонентов.

- В понедельник в Петербурге привились первым компонентом вакцины и препаратом «Спутник Лайт» 18 582 человека. Всего выполнено 24 532 инъекции, - передает комздрав.

Добавим, что власти Северной столицы обсуждают вероятность продления нерабочих дней для бюджетников и госслужащих с 8 ноября. А вот непродовольственные магазины и общепит собираются открыть, но пускать внутрь будут лишь по QR-кодам.