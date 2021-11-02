Сильный туман накроет Ленобласть ночью 3 ноября

В Ленобласти будет сильный туман в ночь со 2 на 3 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за сильного тумана, который накроет Ленинградскую область ночью 3 ноября. По информации синоптиков, с 01:00 по 04:00 в 47-м регионе ухудшится видимость.

- Ожидается туман с видимостью 500 метров и менее. В связи со сложившейся гидрометеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП и происшествий на ж/д транспорта, а также на акваториях и в лесных массивах, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

При сильном тумане спасатели по традиции советуют отказаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то лучше всего значительно снизить скорость передвижения. А пешеходы могут прицепить к одежде светоотражающие значки для своей безопасности, например, в случае выхода на обочину.