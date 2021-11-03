31 млн рублей выделили на работу санавиации в Петербурге и Ленобласти в 2022 году

Ленобласть ищет того, кто бы взялся за санавиацию в 2022 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет госзаказа Ленобласти выделил 31,6 млн рублей на работу санитарной авиации в 2022 году. Речь об услуге по экстренной эвакуации больных на территории как 47-го региона, так и Петербурга. Об этом сообщается в соответствующей госзакупке. Требования к вертолетам следующие: максимальная взлетная масса до 5 тонн, дальность беспосадочного полета не менее 520 км, скорость не менее 180 км/ч, вместимость не менее трех человек, с обогреваемым салоном.

Отдельным списком в техническом задании значится медоборудование на воздушном судне.

- Оснащение вертолета: дефибриллятор-монитор, электрокардиограф трехканальный с автоматическим режимом, пульсоксиметр портативный транспортный в комплекте со взрослым и детским датчиками, аппарат портативный управляемой и вспомогательной ИВЛ, Редуктор-ингалятор кислородный для проведения кислородной и аэрозольной терапии, электроотсасыватель с бактериальным фильтром, - в том числе отмечается в документации.

Добавим, что перевозчика определят 16 ноября 2021 года. Заявки от конкурсантов ждут до 12-го числа.