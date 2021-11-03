Власти Петербурга сообщили о нежелании студентов прививаться

Молодежь Петербурга неохотно прививается от коронавируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Глава комитета по науке и высшей школе Петербурга Андрей Максимов посетовал на низкий уровень вакцинированных среди студентов в городе. По словам чиновника, лишь 25% молодых людей привились от коронавируса. В Смольном недоумевают – ведь от студентов в том числе и зависит, будет ли обучение дистанционным или очным.

- 25% это количество переболевших и привитых. Пока вакцинированных студентов не очень большое количество. От молодежи очень многое зависит. Надо обеспечить жизнедеятельность своего учебного заведения благодаря совместной вакцинации, - сказал Андрей Максимов в разговоре с ТАСС.

Добавим, что для достижения коллективного иммунитета Петербургу надо привить 80% взрослого населения. Пока что среди вакцинированных нет и 60 процентов.