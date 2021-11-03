"КП" рассказывает, что произошло в ночь на 3 ноября в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в ночь на 3 ноября в Санкт-Петербурге. Поздним вечером 2-го числа на Лесном проспекте в ресторане восточной кухни загорелись... жиры в вытяжке. Спасатели МЧС быстро среагировали на необычное происшествие. Пожар оперативно ликвидировали, никто не пострадал.

На повороте с Каменноостровского проспекта на улицу Куйбышева три автомобиля устроили паровозик. Первым авто оказалось такси. Виноватого ищут инспекторы ГИБДД. В схожую проблему угодили пять машин на Пискаревском проспекте через КАД.

Кроме этого «КП-Петербург» пообщалась с пострадавшими в смертельном ДТП маршрутки и легковушки на Петергофском шоссе. Выжившие в жуткой аварии объединяются и требуют компенсации от перевозчика за дорогостоящее лечение. Также пассажиры маршрутки гневаются на водителя общественного транспорта, который, по их мнению, мог избежать ДТП.