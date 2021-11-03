Последние новости в Санкт-Петербурге на 3 ноября 2021 года: Планы Смольного о продлении нерабочих дней и похоронная реклама в почтовых ящиках

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 ноября 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 3 ноября 2021 года. Жители Северной столицы массово жалуются на рекламные листовки похоронной службы, раскиданные по почтовым ящикам в разных районах. По словам горожан, они получают сомнительные листовки с начала локдауна. Мы позвонили по телефону в рекламе, но ситуация яснее не стала –голос на том проводе рассказал, что это просто рекомендации петербуржцам. В УФАС нарушений в распространении таких жутких листовок не видят.

Власти Северной столицы собираются продлить нерабочие дни в Петербурге с 8 ноября, но только для бюджетников и госслужащих. Сейчас эту инициативу активно обсуждают в Смольном. При этом общепит и непродовольственные магазины, скорее всего, откроют, но с QR-кодами.

«Спутник Лайт» вновь появился в городских пунктах вакцинации, однако записавшихся на данную прививку в итоге будут вакцинировать обычным «Спутником V». Всего в отложенной очереди на однокомпонентную вакцину стояло около 35 тысяч человек. Об этом «КП-Петербург» рассказали в комздраве. Все дело в том, что «Лайт» теперь полагается исключительно для тех, кто переболел коронавирусом или собирается ревакцинироваться.

В Петербурге водитель «Мерседеса» накинулся с кулаками на подростка, который предложил помыть стекла его машины за символическую плату. По словам очевидцев, парень уже давно подрабатывает таким образом возле ТЦ «Меркурий», нов первый раз встречает такую неадекватную реакцию. Теперь мама мальчика хочет обратиться в полицию.