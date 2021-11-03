Небольшие дожди и до +9 градусов обещают 3 ноября в Петербурге

Тепло, но пасмурно будет в Петербурге в среду. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нежданное потепление обещают жителям и гостям Северной столицы погодные специалисты. Вместо логичных для ноября заморозков, термометры будут показывать уверенный плюс как в середине сентября. +9 обещают уже в среду.

- 3 ноября в Санкт-Петербурге переменная облачность, днем небольшие дожди. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха в течение дня составит +7...+9 градусов. Атмосферное давление будет понижаться и составит 758 мм ртутного столба, что чуть меньше нормы, - сообщает городской гидрометцентр.

В четверг, четвертого числа, четырех маленьких чертят не будет, зато потеплеет еще больше - до +10 днем. И снова с небольшими дождями. Такие же температурные показатели обещаны и на пятницу, но осадки станут сильнее. Не ожидается похолодания и на выходных.