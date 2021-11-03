Семак объяснил поражение от «Ювентуса» недостатком мастерства игроков «Зенита»

Если в России "Зенит" Семака сильнее всех на голову, то в Европе - настолько же ниже. Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на послематчевой пресс-конференции объяснил поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 2:4 недостатком мастерства игроков своей команды.

- После пропущенного пенальти, когда игра пошла на встречных курсах, здесь уже была очень ощутима индивидуальная разница между игроками. Когда появилось пространство, чтобы обыгрывать один в один, и Дибала, и Кьеза с их индивидуальным мастерством смотрелись очень прилично по сравнению с нами, конечно, - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита». - Более сильная команда сегодня победила.

По словам тренера, его игроки слабо прессинговали соперника, играли медленнее и просто не успевали за соперником. Если в первом матче в Петербурге все закончилось со счетом 1:0 в пользу итальянской команды, но гол был забит в последние минуты встречи и упущенная ничья стала обидным фактом, то сейчас «Ювентус» вынес «Зенит» что называется в одну калитку.

- Ошибались в простых ситуациях, где-то действовали с напряжением, скованностью. Это действительно было, - отметил Сергей Семак.

Напомним, что после поражений от «Челси», двух от «Ювентуса» и победы над «Мальме» «Зенит» набрал три очка и занимает третье место в группе, что практически не дает шансов на выход в весеннюю часть Лики Чемпионов, но позволяет играть в Лиге Европы.