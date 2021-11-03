Атмосферный фронт с запада накроет Петербург 3 ноября и понизит давление

Погоду в Петербурге будет определять западный атмосферный фронт. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередной атмосферный фронт накроет Петербург. С его приходом погода начнет меняться, но не сильно. Вместо ожидаемого похолодания, температура останется на том же уровне, что и в последние дни. Но пойдут дожди.

- Санкт-Петербург: в зоне фронта. 3 ноября на погоду в городе окажет влияние атмосферный фронт с запада. Его облачная гряда закроет небо плотной пеленой, местами пройдут небольшие дожди и станет ветрено, - сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус.

В таких условиях температура воздуха в Петербурге составит +6…+8 градусов, (по данным городского гидрометцентра до +9). В Ленинградской области будет +4…+9 градусов. Ветер ожидается юго-восточный умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление начнет падать и составит 756 -758 мм ртутного столба, что немногим ниже нормы.

Завтра, в День народного единства, в городе также ожидаются дожди. Термометры покажут до +10 градусов.