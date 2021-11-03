Суд изберет меру пресечения рэперу Yung Trappa, обвиняемому в изнасиловании двух 18-летних подружек

Рэпера Yung Trappa могут арестовать до суда по обвинению в сексуальном насилии. Фото: СОЦСЕТИ

3 ноября Выборгский городской суд Ленинградской области изберет меру пресечения рэперу Yung Trappa, он же в миру Владислав Ширяев, которого обвиняют в изнасиловании двух 18-летних девушек. По версии потерпевших, все произошло в съемном коттедже, где подружки проводили время с музыкантом и его друзьями. Причем изначально об изнасиловании заявляла лишь одна подружка рэпера.

- Согласно данным следствия, 26-летний мужчина в ночь с 31 октября на 1 ноября, находясь в одной из комнат частного дома в поселке Подборовье, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек, - сообщала пресс-служба Следственного комитета.

На рэпера возбудили дело по двум статьям за изнасилование и два эпизода насильственных действий сексуального характера.

Сам музыкант, ранее уже судимый за наркотики и вышедший из колонии лишь зимой 2021 года, вины не признает.

Следствие намерено ходатайствовать на аресте подозреваемого до суда.