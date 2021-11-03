МЧС предупредило о сильном ветре в Петербурге 3 ноября

Сильный ветер поднимется в Петербурге 3 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды. Управление МЧС Северной столицы предупредило, что 3 ноября 2021 года в городе усилится ветер. Задувать начнет с 11-14 часов дня.

- Начиная с 11-14 часов , на высоте 25 метров ожидается усиление юго- восточного ветра 12-14 метров в секунду, - сообщили городские спасатели со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В целом по Петербургу ожидается облачная и очень туманная погода. По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса на погоду в городе будет влиять атмосферный фронт, который двигается с запада. Местами также пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха днем поднимется максимум до 6-8 градусов тепла, по Ленинградской области порядка плюс 4-9 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что ниже нормы.