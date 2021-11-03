Стритрейсеры устроили нелегальные гонки на дамбе, перекрыв на нее въезд

Стритрейсеры перекрыли въезд на дамбу рази своих покатушек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция возбудило уголовное дело в отношении десяти стритрейсеров, которые устроили нелегальные гонки на дамбе. Причем владельцы заряженных иномарок не просто гоняли по КАДу, а ради собственного развлечения перекрыли въезд на трассу другим машинам.

- Установлено что 1 ноября около 22:45 неизвестные перекрыли дорогу при въезде на дамбу с Приморского проспекта и из хулиганских побуждений, устроили гонки в сторону Кронштадта, угрожая безопасной эксплуатации транспортных средств, - сообщает источник «КП-Петербург».

Всего в списке участников нелегальных заездов оказались десять иномарок от «Фольксвагена», БМВ и «Мерседеса» до мощных «Ауди» и «Порше Тайкан Турбо».

Уголовное дело возбуждено по статье «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств». Стритрейсерам грозит как штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.