Уличные художники закончили граффити с Довлатовым в Петербурге

Петербургские художники закончили граффити с Довлатовым / Фото: Миша Верт

В Санкт-Петербурге уличные художники завершили граффити с изображением Сергея Довлатова. Портрет начали создавать еще в сентябре ко дню рождения знаменитого писателя. Масштабная работа завершилась к 31 октября 2021 года. Фотографию рисунка опубликовал в своем Instagram один из авторов граффити Миша Верт.

- Рядом с изображением знаменитого писателя его любимая собака — фокстерьер Глаша. Авторы портрета - известные стрит-арт-художники — Стас Багс и Миша Верт, - сообщают организаторы фестиваля.

Портрет находится в скейт-парке под мостом Бетанкура / Фото: Миша Верт

Портрет писателя появился под мостом Бетанкура в скейт-парке «Бетанкур плаза» в рамках фестиваля «День Д», который был посвящен 80-летию со дня рождения Довлатова.

Напомним, что ранее у памятника Довлатова на улице Рубиншейтна появилась небольшая фигура его собаки Глаши.