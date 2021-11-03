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Политика3 ноября 2021 11:41

Зампредседателя комитета по здравоохранению Петербурга Евгений Антипов покинул пост

Он переходит на работу в Минздрав России
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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Бывший заместитель председателя Комитета по здравоохранению Евгений Антипов переходит на работу в Минздрав

Бывший заместитель председателя Комитета по здравоохранению Евгений Антипов переходит на работу в Минздрав

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший заместитель председателя комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Евгений Антипов покинул должность. Как сообщили в ведомстве 3 ноября 2021 года, Антипов теперь перешел работать в Министерство здравоохранения России.

- Сегодня председатель комитета Дмитрий Лисовец вручил ему благодарность губернатора за эффективную государственную гражданскую службу в Петербурге, - рассказали в ведомстве.

Евгений Антипов учился в Петербурге в Военно-медицинской академии имени Кирова. После повышал квалификацию в Государственном институте усовершенствования врачей Минобороны России.

На посту заместителя председателя комздрава Северной столицы работал с апреля 2019 года.