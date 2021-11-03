Рослый насильник с носом-картошкой напал на школьницу в Петербурге

Насильник напал на школьницу в Выборгском районе Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Петербурга ищет высокого темноволосого насильника, который вечером 2 ноября напал на школьницу на проспекте Луначарского. В правоохранительные органы обратилась мать девочки.

- От женщины 1974 года рождения поступило заявление о том, что около 20:00 у дома 38 по проспекту Луначарского неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 15-летней дочери, - сообщает источник «КП-Петербург».

Оперативники выехали на место преступления, но насильника там уже не было. Сама школьница назвала полицейским приметы нападавшего: неславянской внешности, на вид 35 лет, рост около 190 сантиметров, волосы темные, глаза карие большие, нос картошкой. Был одет в белую куртку и темные штаны.

По описанию девочки составлена ориентировка, которая передана всем нарядам полиции. Материалы переданы в Следственный комитет, там решается вопрос о возбуждении уголовного дела.